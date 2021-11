QUIZ Riverdale : Archie a-t-il VRAIMENT fait ces métiers ?

Riverdale saison 6 : Sabrina de retour, un bébé pour Betty ? Nouvelle bande-annonce WTF

La semaine prochaine, Riverdale est déjà de retour ! Eh oui, la saison 6 débute le 16 novembre aux Etats-Unis sur la CW et sera donc disponible dès le lendemain, le 17 novembre, sur Netflix. En 5 saisons, il s'en est passé des choses dans la vie des personnages... et surtout dans celle d'Archie qui a fait un peu tout (et rien). Mais te souviens-tu vraiment des métiers exercés par le personnage incarné par KJ Apa ? Fais notre quiz pour le prouver.

Archie a-t-il fait ce métier dans Riverdale ? Archie a-t-il été mineur ? Archie a-t-il été barman ? Archie a-t-il été entrepreneur ? Archie a-t-il été lutteur ? Archie a-t-il été policier ? Archie a-t-il été employé dans un cinéma ? Archie a-t-il été pompier ? Archie a-t-il été éleveur d'ours ? Aïe Comme Archie la plupart du temps, ce quiz t’a perdu. On te dirait bien de revoir les 5 saisons pour te préparer mais ce serait une punition beaucoup trop sévère et tyrannique. C’est (presque) bien Tu ne t’en est pas trop mal sorti et globalement, Archie n’a pas trop de secrets pour toi. Tu es un(e) pro de la vie d’Archie Tu as très bien suivi Riverdale, même si ça n’a pas été toujours facile. Du coup, on te félicite pour ce bel effort.