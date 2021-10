Riverdale saison 6 : Sabrina de retour, un bébé pour Betty ? Nouvelle bande-annonce WTF

La date de sortie est connue, c'est le 16 novembre 2021 que la CW débutera la diffusion de la saison 6 de Riverdale (et le 17 novembre 2021 sur Netflix en France). Et comme on peut le découvrir dans la nouvelle bande-annonce, le surnaturel sera à l'honneur cette année. Au programme ? L'arrivée de Sabrina avec sa magie, la présence du diable et des séances de spiritisme. Et du côté des trucs normaux ? Betty tentera de faire un bébé non pas avec Jughead mais avec Archie. Attention spoilers.