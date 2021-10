Riverdale saison 5 : le top 7 des pires décisions des persos

Jughead et Betty partent à la rencontre des Blossom illégitimes

Comme au lycée, Jughead et Betty se retrouvent pour former un duo de choc pour l'enquête sur les hommes mites. Et en parlant avec la grand-mère de Cheryl, l'ex couple Bughead apprend l'existence des enfants illégitimes de Blossom, qui ont grandi dans la forêt, puis se sont installés en lisière de l'autoroute. Et là, ça fait tilt dans leurs têtes ! Jughead, Betty, Tabitha, Toni et Fangs se réunissent donc pour aller trouver ces membres de la famille de Cheryl pour les confronter... Alors, oui, ils avaient raison, ce sont bien les hommes mites et les tueurs. En revanche, ils ont encore failli tout mourir par manque de préparation. Et appeler la police un jour pour leurs enquêtes, ça peut servir.