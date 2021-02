TEST Riverdale : Barchie, Varchie, Bughead ou Choni, quelle team es-tu ?

Alors que plusieurs fans ont remarqué une incohérence dans l'épisode 4 de la saison 5 de Riverdale, à quelle team amoureuse ressembles-tu le plus ? Quel couple te correspond le mieux dans la série Netflix ? Pour rappel, il y en a plusieurs : Barchie (Betty et Archie), Varchie (Veronica et Archie), Bughead (Betty et Jughead) ou encore Choni (Cheryl et Toni).

Entre Betty (Lili Reinhart) et Archie (KJ Apa), c'est une amitié qui s'est d'abord transformée en amour non réciproque. Betty était à fond sur Archie avant de tomber amoureuse de Jughead (Cole Sprouse)... puis de finalement embrasser son crush d'adolescence, un couple qu'on avait imaginé mais qu'on ne pensait pas voir. Quant à Veronica (Camila Mendes) et Archie, leur couple a duré longtemps au lycée avant de se séparer juste avant le bal de fin d'année. Mais qui sait, Veronica pourrait peut-être se lasser de son mari, Chad, et retourner dans les bras d'Archie ? Concernant Betty et Jughead, ils étaient ultra cute ensemble, même si les personnages ne sont pas en couple dans les comics. Et beaucoup de fans espèrent qu'ils se remettront ensemble. Enfin, Cheryl et Toni aussi ont connu une rupture douloureuse, et là encore, les abonnés Netflix se demandent si c'est vraiment fini. Car malgré la grossesse de Toni, elles semblent malheureuses toutes les deux depuis leur séparation.

Alors quelle team es-tu entre Barchie, Varchie, Bughead et Choni ? Réponds vite à ces 6 questions du test PRBK pour le découvrir !