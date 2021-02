Riverdale saison 5 : ce que sont devenus les personnages après le saut dans le temps

Archie Andrews retourne à Riverdale

Alors que la série a failli basculer dans le surnaturel, en voyant l'épisode 4 de la saison 5 de Riverdale sur Netflix, on se dit que c'est presque quasiment le cas. Alors ok, il n'y a pas de loups-garous, de vampires ou de zombies, mais cet épisode du saut dans le temps de 7 ans apporte beaucoup de surprises. A commencer par Archie Andrews (KJ Apa), que l'on voit d'abord faire un discours d'encouragement dans les vestiaires. On dirait que lui et ses potes de l'armée sont sur le terrain de football du lycée Riverdale High. Sauf que ce n'est qu'un rêve. Archie est en fait dans un lit dans un hôpital militaire quand il se réveille. Il a ordre de rentrer chez lui à Riverdale.

Arrivé là-bas, le roux BG va chez Pop's, bien sûr. Il découvre alors que le bar clandestin de Veronica s'est transformé et s'appelle désormais le Whyte Wyrm. Il va ensuite faire un tour de Riverdale et là, c'est le drame : les rues sont désertes, son ancienne maison a été saccagée par les Ghoulies, Hiram Lodge (Mark Consuelos) veut construire une autoroute... Archie appelle donc Betty, Veronica et Jughead pour leur révéler que la ville de Riverdale est "mourante" et qu'ils doivent la sauver.

Le nouveau job de Betty Cooper

Betty Cooper (Lili Reinhart) est devenue stagiaire du FBI (en même temps elle a démasqué le voyeur avec Jughead et plusieurs méchants au lycée). Et elle suit une thérapie depuis un grave traumatisme sur une enquête. On apprend en effet que Betty n'a pas attendu les renforts et a tenté de capturer le "Trash Bag Killer", alias le tueur au sac poubelle, toute seule. Résultat ? Il l'a kidnappée pendant deux semaines et l'a gardée en captivité. Elle a réussi à s'échapper mais, depuis, elle fait d'horribles cauchemars sur des corps découpés en morceaux et un homme qui utilise une tronçonneuse. Mais l'enquêteuse est prête à attraper le tueur pour de bon. Autre grande nouvelle dans sa vie en dehors de son job : elle a un petit ami, Glen, qui est un collègue du FBI. Mais quand Archie l'appelle, Betty laisse son chat à son mec et part à Riverdale.

Veronica Lodge est mariée

Quant à Veronica Lodge (Camila Mendes), elle s'est mariée à un certain Chad (joué par Chris Mason de Broadchurch). Ils fêtent leur premier anniversaire de mariage mais semblent déjà malheureux dans leur relation. Veronica est passée de la bourse de Wall Street à vendeuse de bijoux. En mentant à son mari sur son nouveau métier, elle se retrouve à se disputer avec lui quand il apprend la vérité. Apparemment, entre eux, c'était magique au début de leur idylle. Mais depuis un accident d'hélicoptère, tout a changé entre eux et le couple a l'air au bord de la rupture. C'est à ce moment là qu'Archie l'appelle pour lui dire de revenir pour sauver Riverdale. Pendant ce temps, sa mère, Hermione Lodge (Marisol Nichols), est bel et bien devenue une Real Housewives.

Jughead Jones est devenu écrivain et va avoir des mauvaises surprises

Comme son ex, Betty Cooper, Jughead Jones (Cole Sprouse) fait lui aussi son métier de rêve : écrivain. Et il mène une vraie vie de romancier à New York, avec un appart pas rangé, des pizzas et de l'alcool partout. Sauf que Jughead a un problème : il a le syndrome de la page blanche. Il est bloqué, il n'arrive plus à trouver l'inspiration pour écrire. Sauf que son agent attend la suite de son premier livre. Et, en plus, il se fait larguer par sa dernière petite amie et se fait expulser de son appart. Au bout du rouleau, l'ancien Serpent entre dans un bar. Il y rencontre une étudiante qui est fan de son premier roman et qui le ramène chez elle. Sauf que le lendemain, la gentille fan s'est transformée en méchante : elle le force à lire le livre qu'elle a écrit en le menaçant.

Ce qu'on a découvert dans l'épisode sur Cheryl Blossom

De son côté, Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) vit enfermée à Thorn Hill avec Nana Rose (Barbara Wallace). La rousse incendiaire est certaine d'être maudite, que, comme sa famille, elle est condamnée à vivre malheureuse. Sa seule occupation, c'est de rénover Thorn Hill. Elle pense qu'en faisant ça, la malédiction partira. Mais sa grand-mère préfèrerait qu'elle utilise ses talents de peinture pour reproduire des tableaux et faire ainsi des faux. Et Hiram et son second, Reggie (Charles Melton), veulent racheter les érablières de Cheryl. Enfin, côté coeur, la riche héritière n'est plus en couple avec Toni.

Toni Topaz est enceinte

Toni Topaz (Vanessa Morgan) justement, a elle aussi bien changé. Elle est enceinte (l'actrice l'était aussi dans la vraie vie et est devenue maman), mais on ne sait pas encore de qui. Elle est devenue conseillère d'orientation au lycée de Riverdale le jour, et chante et danse au Whyte Wyrm la nuit. L'endroit appartient à elle et aux Serpents, qu'ils ont racheté à Hiram. Elle nous apprend aussi que Kevin (Casey Cott) et Fangs (Drew Ray Tanner) sont toujours ensemble.

La saison 5 de Riverdale continue tous les jeudis sur Netflix.