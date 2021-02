Vanessa Morgan (Riverdale) maman : la star a accouché de son premier enfant

En juillet 2020, Vanessa Morgan annonçait sur son compte Instagram être enceinte de son premier enfant, un petit garçon, avec son mari Michael Kopech. Sauf que quelques jours seulement après l'annonce de sa grossesse, on apprenait que l'actrice de 28 ans était séparé de son chéri : le couple a déposé une demande de divorce en juin 2020, selon TMZ. Critiquée par certains, Vanessa Morgan a pu compter sur le soutien de Madeleine Petsch, sa meilleure amie qui joue la petite amie de Toni, Cheryl, dans Riverdale.

Le fils de Vanessa Morgan est né

Attendu pour janvier, le bébé de Vanessa Morgan et Michael Kopech serait né récemment, a annoncé une source à E! News. Le bébé serait né le 30 janvier et l'ex de la star aurait été présent pour la naissance. "Vanessa a eu son bébé et Michael est avec elle. Ils sont aux anges" a dévoilé cette personne. Le couple n'a pas encore confirmé l'arrivée du bébé mais ça ne devrait pas tarder ! On a hâte de découvrir quel prénom Vanessa Morgan a choisi pour son fils.

En attendant de le savoir, on pourra bientôt voir Vanessa Morgan enceinte dans Riverdale. Il y a quelques semaines, l'actrice avait confirmé que sa grossesse avait été incluse au scénario de la série, certainement pour les scènes se déroulant après le saut dans le temps de 7 ans qui aura lieu dans l'épisode 4. "Je suis tellement reconnaissante à mon showrunner et aux producteurs d'avoir été si accommodants et d'avoir inclus ma grossesse dans la série ! Je suis aussi fière de mon corps qui m'a permis de travailler alors que je suis presque enceinte de 9 mois. Il est temps d'avoir un bébé" avait-elle posté sur Instagram juste avant son congé maternité.