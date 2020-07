Vanessa Morgan (Riverdale) enceinte de son premier enfant : elle dévoile le sexe du bébé

Celle qui avait dénoncé l'hypocrisie de Riverdale et les inégalités salariales dont elle est victime a précisé dans un long message en légende : "J'ai débattu sur le fait de garder cette partie de ma vie cachée, mais je savais que les gens finiraient par voir des photos de mon ventre et je voulais que ce soit moi qui vous l'apprenne. Je veux garder ce chapitre de ma vie privé, mais je voulais être la première à partager la nouvelle".

La star de Riverdale dévoile même la date de naissance de son bébé

Vanessa Morgan qui joue la girlfriend de Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) dans le teen show a même avoué à ses nombreux abonnés pour quel mois est prévu l'accouchement. "Je suis très heureuse d'accueillir mon petit garçon dans le monde en janvier" a-t-elle ainsi déclaré en faisant référence à la future naissance de son enfant. La comédienne qui pourrait remplacer Ruby Rose dans la saison 2 de Batwoman a ajouté : "C'est presque comme si tout ce que je croyais important dans cette vie avait complètement changé... Nous sommes ici pour un but plus important et la vie est si précieuse. Je ne peux pas croire à quel point tu m'as déjà donné de la croissance et de la force en tant que mère. C'est comme si Dieu savait que j'avais besoin de toi, mon ange".

"L'univers fonctionne de façon mystérieuse mais tout est toujours comme il devrait être. Petit, tu as été fait avec tant d'amour et tu dégages déjà une lumière si forte qu'elle me réchauffe le ventre" a aussi assuré Vanessa Morgan, "Merci à Dieu pour cette bénédiction. Je suis tellement heureuse et j'ai hâte de me consacrer chaque jour à être la meilleure maman possible. Je t'aimerai pour toujours. Je t'aimerai pour toujours tant que je vivrai mon bébé tu seras".