Batwoman saison 2 : Vanessa Morgan (Riverdale) recrutée pour remplacer Ruby Rose ?

Il y a quelques jours, Vanessa Morgan - l'interprète de Toni Topaz dans Riverdale, s'est fait remarquer à travers un important coup de gueule. En plein mouvement "Black Lives Matter", l'actrice a en effet rappelé que les personnages noirs étaient sous-utilisés dans les intrigues de la série et qu'elle était injustement moins bien payée que certains de ses collègues pour un rôle aussi important. Une réaction qui a obligé le créateur à s'excuser pour ces inégalités et promettre du changement à l'avenir, et qui aurait tapé dans l'oeil des producteurs de Batwoman, une autre série de la CW.

Vanessa Morgan future Batwoman ?

Il y a quelques jours, on apprenait que Ruby Rose avait décidé de quitter la fiction super-héroïque et qu'une nouvelle héroïne, prénommée Ryan Wilder, allait prendre le relais de Kate Kane dans la saison 2. Or, à en croire les informations de The Cinema Spot, c'est "Vanessa Morgan qui est actuellement supervisée pour incarner Ryan Wilder dans Batwoman".

Vous avez bien lu, les producteurs pourraient profiter des tensions entre l'actrice et l'équipe de Riverdale pour la recruter. Et visiblement, cette situation serait très sérieuse au point qu'une audition serait même déjà programmée, ainsi "qu'un test devant la caméra, durant lequel elle sera accompagnée d'autres membres de la série" afin d'analyser les possibles affinités entre chacun.

Un casting crédible

Impossible ? Au contraire, les planètes semblent alignées pour que tout ceci se concrétise. Premièrement, c'est désormais officiel, la saison 5 de Riverdale débutera par un saut dans le temps de 5 ans. De fait, il sera donc facile d'expliquer la possible disparition de Toni des histoires. Deuxièmement, TVLine l'a récemment dévoilé, les créateurs de Batwoman ont pour objectif de mettre en scène une nouvelle héroïne issue de la communauté LGBTQ, incarnée par une actrice faisant elle-même partie de cette communauté afin de porter au mieux ce personnage. Ça tombe bien, c'est justement le cas de Vanessa Morgan qui a fait son coming-out il y a quelques années en révélant être bi-sexuelle.

Bref, rien n'est encore signé ni officiel, mais un tel recrutement éviterait à l'équipe de Riverdale des tensions avec l'actrice lors de la reprise du tournage, et permettrait à l'équipe de Batwoman d'échapper à des semaines de casting en allant directement piocher chez sa voisine. Une situation win-win pour tous !