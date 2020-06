Riverdale : Vanessa Morgan victime d'une inégalité salariale, le créateur promet des changements

"Je suis la moins bien payée"

C'est une révélation que Vanessa Morgan, qui a défendu Ashleigh Murray, n'aurait peut-être jamais faite sans le mouvement Black Lives Matter, lancé après la mort choc de George Floyd : elle est l'actrice de Riverdale la moins bien payée. La meilleure pote de Madelaine Petsch a dénoncé cette inégalité sur Twitter : "je suis également fatiguée de nous voir être constamment utilisées comme des faire-valoir sans aucune dimension pour les héros blancs. Ou encore de n'être utilisées que pour faire la publicité de la diversité sans être réellement importantes dans la série (...) C'est triste, je suis la seule actrice noire avec un rôle régulier mais je suis également la moins bien payée."

"Vanessa a raison, je suis désolée"

Cette révélation a provoqué la colère de certains fans, choqués d'apprendre cette nouvelle. Le créateur de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, lui, a tenu à présenter ses excuses à Vanessa Morgan : "Nous entendons Vanessa. Nous aimons Vanessa. Nous sommes désolés et nous faisons la même promesse à vous qu'à elle. Nous allons faire mieux pour l'honorer elle et honorer le personnage qu'elle joue, mais aussi pour honorer les acteurs et personnages de couleur. Le changement arrive et il va continuer. Riverdale va devenir encore plus grand. Riverdale va faire partie du mouvement", a-t-il écrit sur Twitter.