Ruby Rose réagit à son départ de Batwoman avec un message intrigant

La nouvelle a surpris plus d'un fan : Ruby Rose ne sera plus au casting de Batwoman dont elle était pourtant l'actrice principale, dans la saison 2 de la série. Un départ qui n'aurait pas été à 100% sa décision. Sur Instagram, l'actrice vue aussi dans Orange is the New Black a remercié l'équipe du show dans un message assez intrigant.