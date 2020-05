Batwoman : tournage fatiguant et mauvaise ambiance, les raisons du départ de Ruby Rose dévoilées ?

Ruby Rose quitte Batwoman

Vous avez adoré la saison 1 de Batwoman avec Ruby Rose ? Pas de chance, la saison 2 se fera sans elle. Dans un communiqué, la comédienne a en effet confié ce mardi 19 mai avoir pris "la décision très difficile de ne pas revenir dans Batwoman la saison prochaine." Pourquoi ? Comment ? Elle n'a pas souhaité en dire plus à ce sujet, mais elle a néanmoins sous-entendu que tout allait bien dans le meilleur des mondes en coulisses, "J'ai le plus grand respect pour le casting, l'équipe et toutes les personnes impliquées dans le show à Vancouver et à Los Angeles. Je suis plus que reconnaissante envers Greg Berlanti, Sarah Schechter et Caroline Dries, non seulement pour m'avoir donnée cette opportunité incroyable, mais aussi pour m'avoir accueillie dans l'univers DC qu'ils ont si bien créé."

Une mauvaise ambiance sur le tournage

Pourtant, à l'heure où une partie des fans fait la tête en imaginant la suite sans elle et où l'autre cherche quelle actrice pourrait venir la remplacer, les langues se délient déjà sur ce départ. Et à en croire les informations de TVLine - à prendre avec des pincettes, rien n'a été confirmé par WB, la CW ou l'actrice, l'ambiance n'aurait finalement pas été au top sur les plateaux de tournage cette année.

"Elle n'était pas heureuse de travailler sur cette série et du coup, est-ce que ça la rendait agréable pour ses collègues ? Non" a notamment dévoilé une source du média américain. De fait, les créateurs n'auraient rien fait pour retenir Ruby Rose, bien au contraire, "Ce n'était pas à 100% son choix, c'était une rupture". Selon cette même source, "Tout le monde a décidé que ce départ serait dans l'intérêt de la série et pour toutes les parties concernées. Elle n'était pas le bon choix [pour ce rôle]".

Un rôle trop fatiguant

Et à la question, "pourquoi ne se plaisait-elle pas sur la série ?", visiblement, cela n'aurait rien à voir avec son terrible accident. Toujours d'après TVLine, "Rose - qui sortait de films comme John Wick ou The Meg, était épuisée par les longues heures de travail que demande un tel rôle et ne s'était pas acclimatée à la vie à Vancouver où la série est tournée".

Des explications qui peuvent faire sens mais qui, on l'espère, ne motiveront pas Grant Gustin (Barry Allen) à prendre la même décision, lui qui confiait récemment être frustré de voir la série prendre autant de place dans son agenda.