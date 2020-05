The Flash saison 7 : Grant Gustin (Barry) prêt à arrêter la série ? L'acteur sème le doute

3 nouvelles saisons pour The Flash ?

La saison 6 de The Flash n'est pas encore terminée sur la CW aux USA, mais Grant Gustin est déjà tourné vers l'avenir. Et la bonne nouvelle pour le comédien et pour les fans de la série super-héroïque, c'est que celle-ci reviendra bien l'an prochain avec une saison 7. Et ensuite ? C'est le mystère total.

Invité du podcast Inside of You de Michael Rosenbaum, l'interprète de Barry Allen a en effet confié que les négociations avec la chaîne afin de renouveler son contrat pour des saisons supplémentaires ont été interrompues par l'épidémie de Covid-19 : "Les discussions avaient déjà commencé pour potentiellement ajouter des saisons 8 et 9. Mais cette pandémie est arrivée et tout s'est arrêté". Oui, à écouter Grant Gustin, The Flash pourrait donc durer encore 3 saisons (jusqu'en 2023) et ainsi dépasser le parcours de Arrow.

Grant Gustin inquiet pour sa carrière

Une situation réjouissante même si, attention, rien n'est encore fait. La discussion à ce sujet a peut-être déjà été ouverte, mais Grant Gustin a également sous-entendu qu'il ne savait pas encore s'il était prêt à accepter une telle proposition.

Il l'a ensuite précisé, "Je sens qu'il y a énormément de choses que j'ai loupées". Traduction ? Son rôle de Barry a une place très importante dans son agenda et l'empêche malheureusement d'avoir la carrière qu'il aimerait : "The Flash a toujours été quelque chose d'incroyable, mais cela fait déjà 6 ans et lors des 4 précédentes pauses estivales, j'ai toujours eu un projet qui est tombé à l'eau à cause de la série. Il y a énormément d'opportunité qui se sont envolées à cause de conflits dans mon agenda."

L'épidémie de coronavirus et l'arrêt imposé des tournages vont-ils permettre à Grant Gustin de faire un point sur sa carrière, ses envies et le motiver à arrêter la série ? A suivre...