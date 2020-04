The Flash saison 6 : nouvelles révélations sur l'avenir entre Barry et Iris

Grant Gustin l'a confié à TVLine, le dernier épisode de la saison 6 de The Flash ne sera pas la conclusion imaginée à l'origine pour cette année, la faute à l'épidémie de coronavirus qui a mis fin au tournage de façon prématurée : "L'épisode 19 sera celui qui nous servira de final, donc on aura un cliffhanger différent de celui qui était prévu".

Barry va ENFIN comprendre

Cependant, le comédien l'a également précisé, cette saison sera peut-être raccourcie, mais les scénaristes auront tout de même le temps de mettre fin à l'intrigue la plus frustrante de l'année : mirror-Iris. Oui, à en croire l'interprète de Barry, le super-héros profitera ENFIN des 4 prochains épisodes pour découvrir la vérité sur sa femme.

"Il sera le premier membre de la team à réaliser que quelque chose ne va pas avec Iris et à devenir suspicieux à son encontre" a notamment confié l'acteur, précisant plus loin, "Il y a un moment précis où il va repenser aux dernières semaines et réaliser que l'Iris à ses côtés n'est pas sa Iris".

Une dispute et scène très amusante à venir

Bien évidemment, Grant Gustin n'a pas souhaité spoiler les conséquences de cette révélation, mais il n'a pas hésité à en dire plus sur le cheminement du héros pour en arriver à une telle conclusion : "Ça sera une combinaison de choses. Il y aura des choses qu'elle va dire, mais ça sera surtout lié à un manque de connexion émotionnelle, qui ne sera plus aussi importante qu'elle a toujours pu l'être avant".

Et visiblement, malgré un sujet sérieux qui pourrait mettre en difficulté son couple à l'avenir, "Il va y avoir une scène de dispute, avant que Barry ne découvre la vérité, qui va changer la dynamique et la relation entre lui et Iris" cette situation pourrait donner lieu à une scène très amusante. "Barry va avoir un moment de lucidité en partageant ses doutes auprès de Cécile. Les scénaristes m'ont donné une scène vraiment très amusante, où je balance toutes mes théories/idées sur ce qui se passe. On s'est bien marré".