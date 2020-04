The Flash saison 6 : deux grand retours et Iris bientôt libérée dans l'épisode 16 ?

Une héroïne en danger

Après de longues semaines d'absence, c'est le 21 avril prochain que la saison 6 de The Flash sera de retour sur la CW aux USA. Et d'après les premières images de l'épisode 16 en question, on peut déjà s'attendre à quelques intrigues aussi cool que mouvementées avec deux grands retours et un grand danger.

Premier retour à noter, celui de Rag Doll, ce vilain ultra creepy qui adore se tordre dans tous les sens. Engagé par Black Hole afin de tuer Joe, le méchant devrait surtout s'amuser à kidnapper Cecile et la poster sur une chaise reliée à une bombe. Rassurez-vous, on a du mal à imaginer l'héroïne réellement mourir à l'écran, mais ça devrait néanmoins apporter un peu de tension.

Un grand retour, Iris en liberté ?

L'autre grand retour à Central City sera celui de... Sue Dearbon. Oui, la séduisante manipulatrice qui ne laisse pas indifférent le pauvre Ralph va se retrouver sur la piste du détective alors qu'il enquêtera sur Carver. Et si l'on se fie aux premières photos (voir-ci dessous), on peut déjà s'attendre à quelques moments très drôles entre les deux personnages.

Enfin, le synopsis précise également que Iris va finalement avoir des doutes sur Eva, sa colocataire improvisée dans le miroir. Autrement dit, la femme de Barry devrait bientôt trouver une solution pour s'évader et demander des comptes à son mari qui n'a pas pris conscience de sa disparition...