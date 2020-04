The Flash saison 6 : le couple Iris et Barry en danger et bientôt séparé ?

Pour la seconde partie de la saison 6 de The Flash, actuellement diffusée sur la CW aux USA, les créateurs ont imaginé la pire intrigue possible. A la fois ultra clichée et ridicule, celle-ci voit Iris être coincée dans un miroir et être remplacée par une double dans le monde réel SANS que jamais Barry ne se rende compte de la supercherie (ni Cecile qui a pourtant des pouvoirs télépathiques).

Une séparation pour le couple Iris / Barry ?

De fait, puisque Barry ne connait visiblement pas assez bien sa femme (malgré un comportement nettement différent), il passe son temps à câliner et bisouter la fausse Iris sous les yeux horrifiés de la vraie. Une situation difficile à vivre pour l'héroïne incarnée par Candice Patton, qui pourrait logiquement avoir des conséquences désastreuses dans le futur.

Interrogé sur un possible divorce à venir, Eric Wallace - le showrunner, a confié à TVLine, "Barry et Iris vont, effectivement, connaître le mois le plus mouvementé de leur mariage. Où cela va-t-il les amener et que va-t-il se passer ? Désolé, mais je ne peux encore rien dire".

Une suite tragique et dangereuse

Alors on vous rassure, on n'imagine pas le couple divorcer, surtout après toutes ces années à jouer autour du mariage. Néanmoins, une séparation temporaire n'est pas à exclure. Cela permettrait aux personnages de réfléchir, à Iris de prendre le temps de se lancer dans ses projets personnels et à Barry de déprimer comme il sait si bien le faire.

Or, quand on se souvient que Wallace teaseait récemment ceci, "Il y aura des conséquences tragiques face à la découverte de la vérité sur cette Iris-Miroir. Ces conséquences plongeront la saison dans une nouvelle direction encore plus dangereuse pour la Team", on peut déjà imaginer que Barry - qui s'en voudra, pourrait perdre la tête / se faire manipuler et devenir... le futur vilain de la série.