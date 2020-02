The Flash saison 6 : un méchant speedster et un héros bientôt de retour

Cette semaine, la CW diffusera l'épisode 12 de la saison 6 de The Flash aux USA. Un épisode très important pour la mythologie de la série, qui nous permettra de découvrir (enfin) la mystérieuse Sue Dearbon, intimement liée à Ralph dans les comics. Pourtant, c'est bien l'épisode 18 - qui sera diffusé au printemps, qui intrigue tout le monde à l'heure actuelle.

Un méchant et un héros de retour

D'après les premières photos volées sur le tournage de la série, celui-ci mettra en scène le retour d'un grand méchant. Vous pouvez le découvrir ci-dessous, il s'agira de Godspeed, le célèbre speedster qui était tant recherché par Nora l'an passé. On ne sait pas encore si cela signifie que la fille du futur de Barry sera également présente, ni si DB Wong sera toujours son interprète (son physique semble différent), mais sa présence devrait faire quelques dégâts.

Sur une autre photo du tournage, on peut en effet y retrouver Pied Piper, un ex-vilain devenu allié de la team lors de la saison 2. Souvenez-vous, ce personnage incarné par Hartley Rathaway est un génie qui possède une ouïe hors du commun, capable de lire toutes les fréquences. Or, pour que celui-ci fasse son retour à Central City après 4 ans d'absence, cela laisse clairement entendre que la situation devrait être compliquée à gérer pour Barry.

Bien évidemment, rien ne nous dit que Pied Piper n'est pas redevenu un vilain après la récente Crise et ses conséquences, mais on n'imagine pas les scénaristes mettre en scène 2 méchants cultes en même temps, d'autant plus qu'ils n'ont rien à voir ensemble. Quoi qu'il en soit, on a hâte de découvrir le trio en action.