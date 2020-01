The Flash saison 6 : un grand méchant bientôt de retour face à Barry ?

Goodspeed de retour ?

La seconde partie de la saison 6 de The Flash verra Barry et sa team lutter face aux conséquences de la récente Crise. Ainsi, d'après les récentes informations, on sait déjà que la Terre aura de nouvelles particularités qui obligeront Cisco à réinventer son savoir afin de vaincre de nouveaux méchants, tandis que Barry et Iris auront quelques problèmes de couple à la suite de la survie inattendue du héros.

Ce programme déjà bien chargé laissera-t-il la place aux retours de certains personnages cultes ? Difficile à dire pour le moment. DB Wong - l'interprète de Godspeed, l'a confié à Cinemablend, il ne sait pas encore si l'emblématique vilain des comics aura ENFIN le droit à un véritable traitement à l'écran, à l'instar de Zoom ou Reverse Flash : "Nous n'en avons pas parlé. C'est vraiment un truc qui se fait toujours à la dernière minute, donc je ne serais pas surpris si quelque chose se prépare".

L'acteur est déjà prêt

Et le comédien l'a précisé, malgré le flou qui entoure l'avenir de Godspeed, "Je ne connais pas le plan des créateurs. Ils ne m'ont pas vraiment dit ce qui allait se passer", il est déjà prêt à de nouveau se glisser dans le costume : "Evidemment que je veux revenir. Les fans sont à fond sur lui".

A ce sujet, DB Wong s'est livré à une étonnante confession : "Je n'arrivais pas vraiment à comprendre son importance [dans l'histoire des comics] quand je l'ai interprété la première fois, mais j'ai compris ce que ça représentait pour les fans". Aussi, il est désormais le premier à vouloir réellement mettre en valeur ce vilain à l'écran afin qu'il soit au même niveau que ses concurrents.