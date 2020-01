The Flash saison 6 : nouveaux dangers et problèmes de couple pour Barry après la Crise

Le crossover Crisis on Infinite Earths est peut-être terminé, mais ce n'est pas le cas des séries du Arrowverse. On peut le découvrir dans le trailer de la seconde partie de la saison 6 de The Flash, les personnages vont désormais devoir vivre avec les conséquences de cet événement inter-dimensionnel.

Nouveaux problèmes pour Barry

Malheureusement pour Barry, cette nouvelle vie s'annonce extrêmement compliquée à assumer. Dans un premier trailer, on peut ainsi voir Cisco rappeler que plus rien ne sera comme avant, "Maintenant que le Multiverse a disparu, les lois de la physique ont totalement changé. La Terre a été reconstruite", ce qui entraînera l'arrivée de nouveaux vilains très spéciaux. Leur objectif ? Tout détruire, quitte à mettre (encore) Central City en danger de disparition.

Plus inquiétant, la situation personnelle du héros incarné par Grant Gustin sera également impactée. Toujours en vie alors qu'il était censé disparaître durant la Crise, Barry verra sa survie avoir des effets secondaires sur lui-même (petite crise existentielle à venir ?) et sur ses proches, à commencer par Iris. A la fois froide et badass dans la vidéo, sa femme semble avoir changé de caractère et être prête à s'émanciper de Barry, visiblement saoulée d'être considérée comme "une demoiselle en détresse".

Situation temporaire ou véritables problèmes à venir pour le Flash ? Rendez-vous à partir du 4 février aux USA pour le savoir.