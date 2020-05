Ruby Rose quitte Batwoman, les fans sous le choc en attendant de découvrir sa remplaçante

Après les adieux de Polo (Alvaro Rico), Carla (Ester Exposito), Lu (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani) et Valerio (Jorge Lopez) qui pourraient bien quitter le casting d'Elite, c'est un autre départ qui attriste cette fois-ci les fans de Batwoman : celui de Ruby Rose. Alors que la première saison vient de se terminer et qu'une deuxième avait été commandée par CW, l'actrice qui interprète Kate Kane (héroïne ouvertement lesbienne et très bien entraînée qui combat le crime dans sa ville) a annoncé sa volonté de quitter le show.

Ruby Rose quitte Batwoman

"J'ai pris la décision très difficile de ne pas revenir dans Batwoman la saison prochaine. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère car j'ai le plus grand respect pour le casting, l'équipe et toutes les personnes impliquées dans le show à Vancouver et à Los Angeles.", a-t-elle déclaré, sans pour autant dévoiler les raisons de son départ soudain. Cela a-t-il un rapport avec son opération du dos en début de saison après une cascade qui l'a presque paralysée ? Avec un désaccord entre l'actrice et les producteurs ? Avec une discorde avec le cast ? A-t-elle d'autres projets ? "Je suis plus que reconnaissante envers Greg Berlanti, Sarah Schechter et Caroline Dries, non seulement pour m'avoir donnée cette opportunité incroyable, mais aussi pour m'avoir accueillie dans l'univers DC qu'ils ont si bien créé.", ajoute l'actrice, laissant entendre qu'ils sont en bons termes.

Qui pour la remplacer ?

Si la décision attriste fortement les fans de la série, ils ont encore du mal à réaliser et cherchent une explication. Warner Bros. Television et Berlanti Productions semblent être en bons termes avec l'actrice et l'ont remerciée pour sa participation et ont annoncé qu'ils allaient caster une nouvelle comédienne pour tourner la saison 2 prévue en janvier 2021. Alors qui remplacera la nouvelle star du Arrowverse ?