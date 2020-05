Elite saison 4 : les départs de cinq acteurs confirmés avec une vidéo ?

La rumeur circulait déjà avant la mise en ligne de la saison 3 de Elite sur Netflix : pour la saison 4, les scénaristes auraient décidé d'un gros changement avec l'arrivée de nouveaux étudiants à Las Encinas. Une chose qui semblait se confirmer dans le dernier épisode de la saison 3. Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeca (Claudia Salas), Omar (Omar Ayuso) et Ander (Aron Papier) entamaient une nouvelle année scolaire et Cayetana (Georgina Amoros) était devenue femme de ménage. Les autres étudiants, eux, tournaient la page et quittaient la ville pour leurs études.

Cinq départs dans Elite ?

Ça semble se confirmer : en cas de saison 4, cinq acteurs vont certainement quitter Elite. A commencer par Alvaro Rico dont le personnage, Polo, est mort dans la saison 3. Mais il n'est pas le seul à faire ses adieux : Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia) et Jorge Lopez (Valerio) pourraient bien également quitter le show. Sur Twitter, Netflix a mis en ligne une vidéo où les cinq stars font leurs adieux à leurs personnages et à l'équipe de la série.