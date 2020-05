Elite saison 4 : Miguel Bernardeau (Guzman) prêt à reprendre son rôle ? Sa réponse

En plus de La Casa de Papel qui n'est toujours pas officiellement renouvelée pour une saison 5, on ignore encore si Elite aura bien une saison 4 sur Netflix. Si certains personnages ont quitté Las Encinas à la fin de la saison 3, d'autres étaient de retour à l'école dans l'ultime scène : on y retrouvait notamment Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Ander (Aron Piper), Rebeca (Claudia Salas) et Guzman (Miguel Bernardeau). Une scène qui semblait laisser penser à une suite très différente avec l'arrivée de nouveaux personnages.

Miguel Bernardeau est partant pour une saison 4 d'Elite

Bonne nouvelle : Miguel Bernardeau n'est pas prêt à faire ses adieux à Elite ! Interrogé par Esquire, l'acteur a expliqué qu'il ne pouvait pas encore dire si la série de Netflix aura une saison 4. Mais si elle a lieu, il ne compte pas faire ses adieux comme Jorge Lopez qui joue Valerio et va quitter le show. "S'ils font une saison 4 de Elite, j'aimerais en être. Je pense qu'il manque un cycle à Guzman pour conclure son évolution. Après avoir pardonné Polo et Ander et après ce qui est arrivé à sa soeur, je pense qu'il doit se pardonner et devenir qui il veut vraiment être." a-t-il confié.

Une quatrième saison pourrait donc permettre de boucler la boucle. "Cela me plairait beaucoup en tant qu'acteur de découvrir où Guzman pourrait aller car c'est un mec très intelligent et brillant mais il n'a pas eu de la chance que j'ai pu avoir, d'avoir des parents qui lui ont donné confiance en lui. J'aimerais qu'il ait une chance, qu'il puisse étendre son potentiel, évoluer et devenir un avocat spécialisé dans le droit criminel, je pense que c'est ce qu'il va devenir" ajoute l'acteur.