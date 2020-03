Elite saison 4 : un nouveau casting à venir ? Le créateur répond à la rumeur

Avant la mise en ligne de la saison 3 d'Elite sur Netflix, une rumeur a fait son apparition : la série serait renouvelée pour une saison 4 et 5 avec un tout nouveau casting. Selon les infos de Fuera de Series, une nouvelle génération d'étudiants pourrait faire son arrivée afin de clôturer l'histoire autour du meurtre de Marina. Ce changement d'acteurs ne serait pas illogique d'autant plus avec le dernier épisode de la saison 3 dans lequel on découvre la vérité sur la mort de Polo. Si vous n'avez pas vu la fin, n'allez pas plus loin.

De nouveaux acteurs sans la saison 4 d'Elite ?

On est donc sûr qu'Alvaro Rico ne sera pas de retour si Elite est renouvelée pour une saison 4. Et tandis que Jorge Lopez a fait part de son envie de quitter le show, l'avenir d'Ester Exposito, Danna Paola et Mina El Hammani reste incertain puisque dans le final de la saison 3, leurs personnages partent étudier à l'étranger. En bref, seuls Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amoros) et Ander (Aaron Piper) sont de retour à Las Encinas.

Alors, a-t-on une chance de les revoir dans la potentielle suite ou allons-nous faire connaissance avec de nouveaux acteurs ? Le co-créateur d'Elite, Dario Madrona, a fait une mise au point sur les rumeurs dans une interview accordée à ETOnline : "Je ne peux pas en parler non plus, mais je dirais juste que tout ce que vous avez entendu à ce sujet n'est pas officiel : cela ne vient ni de Netflix ni de nous."

Une intrigue terminée

Il a ensuite confirmé que l'intrigue autour du meurtre de Marina est terminée : "Cela nous a permis d'avoir une fin pour nos personnages, de découvrir combien ils ont grandi à travers toute cette épreuve, et cela correspondait parfaitement à l'idée qu'ils terminent leurs études secondaires et entrent à l'âge adulte." Si vous voulez en savoir plus, l'autre créateur de la série espagnole, Carlos Montero, a aussi donné des indices sur la saison 4.