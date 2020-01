Elite saison 3 : les acteurs sur le départ, un nouveau casting à venir pour la saison 4 ?

Lancée en octobre 2018 sur Netflix, Elite a trouvé son public. La série espagnole fait partie du classement des programmes les plus vus sur la plateforme en 2019 où elle est classée à la 9ème position (et est 7ème dans le classement séries). Sans grande surprise, une saison 3 a été commandée avant même la diffusion de la saison 2, dispo depuis septembre dernier. Et il se pourrait que ça ne s'arrête pas là !

Un changement de casting pour Elite ?

Il y a quelques jours, la presse espagnole annonçait que Netflix aurait déjà donné son feu vert pour une saison 4 ET une saison 5 d'Elite, une information que la plateforme n'a pas encore confirmée pour le moment. Mais si on en croit de nouvelles rumeurs dévoilées par Fuera de Series, la saison 3 pourrait marquer le départ des acteurs principaux dont Itzan Escamilla (Samuel), Danna Paola (Lu), Ester Exposito (Carla) ou encore Miguel Bernardeau (Guzman). Le site espagnol précise que, comme dans Skins par exemple, Elite pourrait miser sur une toute nouvelle génération d'étudiants à Las Encinas après la saison 3, renouvelant donc intégralement le casting. La saison 3 pourrait donc clore complètement l'intrigue du meurtre de Marina et ses conséquences pour laisser place à de nouveaux personnages. Une information à prendre évidemment avec des pincettes puisqu'elle n'a pas été confirmée par la production de la série.

Jorge Lopez veut quitter la série

Cette annonce, si elle se confirme, devrait plaire à Jorge Lopez. L'acteur qui a intégré le casting en saison 2 dans le rôle de Valerio, le demi-frère de Lu, a expliqué dans une interview récente qu'il ne souhaitait pas faire plus de deux saisons d'Elite. "Elite a été une école, un apprentissage, mais j'ai travaillé quatre ans pour Disney et je ne veux pas vivre de projets aussi longs aujourd'hui. Deux saisons pour moi et Valerio, c'est parfait, je ne souhaite pas en faire plus" avait-il confié à Esquire.