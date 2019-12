La Casa de Papel, The Witcher... le classement des séries et films les plus vus sur Netflix en 2019

En 2019, Netflix ne nous a pas laissé une minute de répit et a dévoilé de nombreuses nouvelles saisons, nouvelles séries et films. De quoi tuer notre vie sociale... Et pourtant, comme tout le monde (ou presque), on s'est jeté sur la saison 3 de La Casa de Papel et on a dévoré Sex Education.

La Casa de Papel au top, The Witcher et You défoncent tout

Sans grande surprise, la saison 3 de La Casa de Papel domine le classement des programmes les plus vus sur Netflix non seulement dans la catégorie séries mais aussi sur tous les programmes confondus. Il faut dire que la série espagnole a battu des records lors de son retour en juillet dernier et est devenue la série la plus vue de tous les temps sur Netflix en France. De quoi annoncer encore de gros score pour la saison 4 attendue pour avril prochain.

La suite du classement est assez surprenante. Lancée il y a 10 jours (le 20 décembre dernier), The Witcher avec Henry Cavill est le deuxième programme le plus vu en 2019 ! La saison 2 de You, sortie il y a quatre jours seulement, est, elle, septième au classement général et 6ème dans le classement des séries ! Parmi les programmes qui ont passionné les abonnés, on retrouve aussi le film 6 Underground avec Ryan Reynolds, Sex Education, Umbrella Academy, la saison 3 de Stranger Things ou encore la saison 2 de Elite. Le film français Banlieusards est le 3ème film le plus vu sur la plateforme devant The Irishman et derrière Triple Frontière. Enfin, le documentaire sur l'affaire Grégory est deuxième des documentaires les plus vus derrière Notre planète et devant Nekfeu : les Etoiles Vagabondes.

Top 10, toutes catégories confondues

1. La Casa de Papel, saison 3

2. The Witcher

3. 6 Underground

4. Sex Education

5. Umbrella Academy

6. Stranger Things, saison 3

7. You, saison 2

8. Triple frontière

9. Elite, saison 2

10. Family Business



Top 10 des séries

1. La Casa de Papel, saison 3

2. The Witcher

3. Sex Education

4. Umbrella Academy

5. Stranger Things, saison 3

6. You, saison 2

7. Elite, saison 2

8. Family Business

9. Comment élever un super-héros

10. 13 Reasons Why, saison 3



Top 10 des films

1. 6 Underground

2. Triple frontière

3. Banlieusards

4. The Irishman

5. Klaus

6. The Perfect Date

7. Isn't It Romantic

8. Tall Girl

9. Murder Mystery

10. Falling Inn Love



Top 10 des documentaires

1. Notre planète

2. Grégory

3. Nekfeu : les Etoiles Vagabondes

4. Atoine Griezmann : Champion du Monde

5. Homecoming : un film de Beyoncé

6. Don't F**k with Cats : un tueur trop viral

7. Travis Scott : Look Mom I Can Fly

8. Fyre : le meileur festival qui n'a jamais eu lieu

9. Formula 1 : Pilotes de leur destin

10. Les derniers tsars