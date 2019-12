The Witcher est-elle vraiment la nouvelle Game of Thrones ?

A quelques jours de Noël, Netflix nous a fait un joli cadeau en mettant en ligne la saison 1 de The Witcher, sa nouvelle série fantastique adaptée de la saga littéraire de ‎Andrzej Sapkowski et portée par Henry Cavill. Une licence très importante pour la plateforme - au point de l'avoir déjà renouvelée pour une saison 2, qui espère profiter de son succès dans le monde (livres, jeux vidéo) pour faire de cette série la digne successrice de Game of Thrones.

The Witcher aussi forte que Game of Thrones ?

Une ambition très forte de la part de Netflix, également partagée par Lauren Schmidt, la showrunner de The Witcher. "Mon dieu, j'espère que nous pourrons être aussi populaire et avoir le même succès que Game of Thrones. Pourquoi ne le voudrions-nous pas ? A mon sens, Game of Thrones a ouvert énormément de portes pour l'apparition de la fantasy à la télévision" a-t-elle notamment confié à Digital Spy.

D'après les explications de Lauren Schmidt, sans Game of Thrones, il n'y aurait probablement pas de The Witcher aujourd'hui : "Je pense qu'à une époque, la fantasy était vue comme quelque chose appartenant à une niche, principalement masculine, de geeks et nerds. Et puis Game of Thrones a dit 'Non, n'importe qui peut se trouver dans la fantasy'. Car, lorsque s'est fait correctement, c'est une parfaite représentation de notre monde".

Deux séries différentes

Cela étant dit, n'allez pas chercher du Game of Thrones dans The Witcher. Malgré l'envie de prendre son relais dans le monde de la fantasy à la télé, Tomasz Baginski (producteur) a de son côté rappelé : "Dans le même temps, The Witcher est vraiment différente. Totalement différente. Oui, Game of Thrones était absolument incroyable. Elle était géniale à regarder et était une excellente série. Mais ce que l'on fait avec The Witcher, c'est quelque chose d'autre. Il n'y a pas vraiment de place pour une comparaison".

Qu'il se rassure, il y a de la place pour les deux séries dans notre coeur.