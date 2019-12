The Witcher : faut-il regarder la série de Netflix avec Henry Cavill ?

Flou artistique

Avant de devenir une série, The Witcher a déjà bien vécu. A l'origine, il s'agit d'une saga littéraire publiée en France sous le titre Le Sorceleur écrite par le polonais Andrzej Sapkowski qui contient 6 romans ainsi que plusieurs recueils de nouvelles publiés entre 1990 et 2003. Mais Geralt de Riv est aussi le héros d'une série de jeux-vidéo, le premier ayant été édité en 2007. Autant dire que cette adaptation en série était des plus attendus par tous les aficionados. Et pour les autres, ceux qui n'ont aucune connaissance ? Il va falloir s'accrocher sévère pour pouvoir se laisser porter par cet univers riche !

Car The Witcher n'est pas si accessible que ça. Dès le premier épisode, on se retrouve plongés dans le vif du sujet et les non-initiés - comme nous - peuvent se retrouver vite noyés dans le flot d'informations. Pire, la série semble s'amuser à faire tourner le spectateur en bourrique avec une intrigue floue pour des raisons qu'on a malheureusement pas le droit de vous dévoiler. On a souvent eu l'impression d'être un peu paumés par des raccourcis scénaristiques qui déroutent et font avancer l'action bien trop rapidement et sans explications nettes. De quoi gâcher quand même un peu notre plaisir.

The Witcher a pourtant beaucoup de qualités. A commencer par ses scènes d'action, extrêmement bien chorégraphiées et menées par un Henry Cavill des plus badass. Ces combats à l'épée sanglants ont de quoi faire pâlir Game of Thrones et choquer les plus sensibles. Visuellement, la série tient son pari et en met plein les yeux. Tant de qualités qui ne permettent malheureusement pas de faire oublier les nombreux défauts de la série.

En bref : The Witcher aurait pu être notre nouvelle addiction sérielle. Malheureusement, la série nous a perdu en cours de route en proposant un scénario bien trop flou et qui va beaucoup trop vite. Ce gros soucis n'enlève en rien ses réussites visuelles mais même Henry Cavill ne semble pas pouvoir sauver les meubles. Dommage...