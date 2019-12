Ben Hardy (6 Underground) : "Ryan Reynolds est généreux en tant qu'acteur" (Interview)

On savait Michael Bay adepte d'action, d'explosions et d'effets spéciaux, mais avec son nouveau film 6 Underground, il a placé la barre encore plus haut. Il n'y a pas une seule minute de pause et vous en prenez plein la vue pendant deux heures : le long-métrage avec Ryan Reynolds paraît encore plus impressionnant quand Ben Hardy confie à PRBK que rien n'a été tourné sur fond vert. Tout est réel, même les cascades. Le scénario laisse quand même à désirer, mais en terme de réal, on ne peut pas dire grand chose de négatif.

"Mon cerveau me disait que j'allais mourir"

L'unité d'élite composée de "fantômes" dans 6 Underground, dispo sur Netflix, est formée par Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Dave Franco, Corey Hawkins et Ben Hardy, qui impressionne avec ses scènes de parkour, mais les a-t-il toutes réalisées lui-même ?

"J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait certaines scènes, mais les séquences extrêmes étaient réalisées par une doublure. J'aurai aimé faire plus pour être honnête. S'il y a une suite, je les supplierais d'ajouter ça à mon contrat et de leur donner ma vie. Je n'aime pas les doublures dans les films, mais ces gars sont extrêmement talentueux. Pour plusieurs raisons, on n'avait pas le temps de s'entraîner et je n'ai pas pu tout faire pour des questions d'assurance", explique l'interprète de Quatre en interview avec PRBK.

Ben Hardy se confie ensuite sur la scène la plus difficile qu'il a tourné : "C'était mon premier jour, je venais de rencontrer les doublures pour les cascades. Je devais leur faire confiance pour qu'ils me soutiennent alors que j'avais un harnais et me penchait en haut de ce dôme. J'essayais de ne pas regarder en bas, mais c'était compliqué. J'étais terrifié. Je me disais que je n'allais pas y arriver. Et puis, il y avait l'hélicoptère qui faisait des tours pour filmer la scène. Comme il faisait beaucoup de bruit, Michael Bay avait un mégaphone pour crier les indications. Et en même temps, on devait être synchro avec une course poursuite dans les rues de Florence. Je n'étais qu'un élément dans tout ça et je ne devais pas foiré. Mon cerveau me disait que j'allais mourir, mais bon qui a la chance de faire ça dans la vie ?"

"Ryan Reynolds est un peu le leader"

Durant cette interview, on a aussi en savoir plus sur Ryan Reynolds. Voilà ce que nous a avoué l'acteur vu dans Bohemian Rhapsody : "Je peux juste parler de à quel point il est sympa, attentionné et généreux. En tant qu'acteur, il est généreux. Il y avait beaucoup d'improvisation dans ce film et il est habitué à l'improvisation dans la comédie. Il était très généreux de ce côté là et proposait des idées et des lignes de dialogues, il nous disait de changer notre phrase. Il est aussi très drôle comme on le sait. Il était vraiment gentil et c'est un peu le leader à l'écran et derrière."

