Elite : la série renouvelée pour une saison 4 et une saison 5 ?

Si La Casa de Papel reste le plus gros succès de Netflix en 2019, Elite ne s'en sort pas mal non plus. La série espagnole s'est classée 7ème du top des séries les plus vues en France sur la plateforme l'an dernier grâce à sa saison 2, mise en ligne le 6 septembre. La troisième saison, déjà mise en boîte, sera disponible en mars et, contrairement à ce que certains pouvaient penser, elle ne devrait pas marquer la fin de la série.

Deux saisons de plus pour Elite ?

Selon les informations du site espagnol Bluper, Netflix aurait déjà donné son feu vert pour non pas une mais deux nouvelles saisons d'Elite. La plateforme aurait donc décidé de commander une saison 4 et une saison 5. Histoire de ne pas perdre de temps, les acteurs pourraient tourner ces deux saisons l'une à la suite de l'autre, comme ce fut le cas pour les saisons 2 et 3. Une information à prendre avec des pincettes pour le moment puisque Netflix n'a pas encore confirmé la suite de la série.

Mais ce possible renouvellement signifie-t-il le départ d'un des acteurs ? La semaine dernière, Jorge Lopez qui joue Valerio avait annoncé qu'il ne souhaitait pas jouer plus de deux saisons dans Elite. "Elite a été une école, un apprentissage, mais j'ai travaillé quatre ans pour Disney et je ne veux pas vivre de projets aussi longs aujourd'hui. Deux saisons pour moi et Valerio, c'est parfait, je ne souhaite pas en faire plus" avait-il expliqué à Esquire. Evidemment, il n'est pas impossible que le chilien change d'avis. La saison 3 de Elite devrait introduire deux nouveaux personnages après les arrivées de Valerio, Cayetana et Rebeca en saison 2. Ces deux nouveaux s'appellent Yeray et Malick et seront joués par Leïte J. Sene et Sergio Momo.