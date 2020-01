Elite saison 3 : Jorge Lopez (Valerio) prêt à quitter la série ? Sa déclaration qui en dit long

C'est seulement six mois après la saison 2 que Elite sera de retour sur Netflix. Si la plateforme n'a pas encore dévoilé la date exacte de sortie de la saison 3, on sait déjà qu'elle arrivera en mars. Dans la suite de la série, deux nouveaux élèves vont débarquer à Las Encinas mais l'on retrouvera aussi les personnages introduits dans la saison 2 comme Rebeca, Cayetana, et bien évidemment Valerio, joué par Jorge Lopez.

"Deux saisons c'est parfait"

Ce dernier s'est récemment confié dans une interview donnée à l'édition espagnole d'Esquire. L'occasion pour lui d'évoquer Elite, qui l'a encore plus fait connaître après son rôle dans la série Soy Luna, diffusée sur Disney Channel. Au détour d'une question, l'acteur qui a été soupçonné d'être en couple avec Danna Paola a évoqué son futur dans la série et a confié qu'il n'était pas certain d'y rester durant de nombreuses années. A la question "Souhaitez-vous quitter Elite pour quelque chose de moins médiatique et de plus créatif ?", l'acteur a répondu : "J'irai où j'aurai un défi à relever. Elite a été une école, un apprentissage, mais j'ai travaillé quatre ans pour Disney et je ne veux pas vivre de projets aussi longs aujourd'hui. Deux saisons pour moi et Valerio, c'est parfait, je ne souhaite pas en faire plus". Traduction : il n'est pas impossible que l'acteur fasse ses adieux à la série, si jamais Netflix décidait de la renouveler pour une saison 4.

La saison 3 d'Elite sera-t-elle la dernière ?

Mais Elite va-t-elle continuer au-delà de la saison 3 ? Netflix ne s'est pas exprimé à ce sujet mais, lors de la fin du tournage de la troisième saison en octobre dernier, les photos et messages des acteurs de la série ont laissé penser à certains internautes que la troisième saison pourrait être la dernière. De simples rumeurs évidemment. Elite est en tout cas l'une des séries les plus populaires chez nous en France : elle est 7ème au classement des séries les plus vues en 2019 sur Netflix.