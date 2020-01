Elite saison 3 : les épisodes seront disponibles plus tôt que prévu, découvrez quand !

Même si elle n'a pas autant de succès que La Casa de Papel, la série espagnole Elite fait quand même partie des séries les plus vues sur Netflix en 2019 en France. Avant même le lancement de la saison 2 au début du mois de septembre, le show avec Itzan Escamilla, Ester Exposito ou encore Danna Paola a été renouvelé pour une saison 3, dont le tournage s'est terminé au début du mois d'octobre. Mi novembre, l'interprète de Lu donnait des indices sur la date de sortie, expliquant que les nouveaux épisodes sortiraient en 2020, "avant l'été".

La saison 3 d'Elite disponible en mars !

Et ce sera bien avant ! Ce vendredi 10 janvier, Netflix a fait une grosse annonce : la saison 3 de Elite sera disponible en mars 2020 ! Eh oui, plus que deux mois avant de retrouver Samuel, Lu, Guzman, Nadia et les autres pour de nouveaux épisodes et donc tout juste 6 mois d'attente entre la saison 2 et la saison 3. #dansedelajoie