Elite saison 4 : le créateur de la série donne des indices sur la suite

La saison 4 d'Elite avec encore des nouveaux personnages ?

Alors que la mort d'un personnage était spoilée dans la bande-annonce de la saison 3 d'Elite, la nouvelle saison est enfin tombée sur Netflix ce vendredi 13 mars 2020. Et de nombreux abonnés de la plateforme de streaming ont déjà bingewatché tous les épisodes en cette période de confinement. La question qu'ils se posent est : que va-t-il se passer dans la possible saison 4 ?

Le co-créateur de la série, Carlos Montero, a donné les premiers indices à RPP sur la suite : "Lorsque vous faites le cas hypothétique d'une nouvelle saison, vous considérez toutes sortes de possibilités et vous décidez ensuite. Vous pouvez prendre la marque et l'emmener ailleurs. Nous avons toujours fait des blagues avec Elite : Albacete (une ville située en Espagne, ndlr) ou Elite : Miami". Ce qui signifie que le tournage de la saison 4 pourrait se dérouler dans un autre endroit de l'Espagne ou dans un autre pays ?

En dehors du lieu dans lequel l'intrigue se passe, ce sont les héros qui pourraient aussi changer. Trois nouveaux personnages sont arrivés dans la saison 2 et deux nouveaux personnages sont arrivés dans la saison 3. De plus, des rumeurs évoquaient un changement de casting. Alors peut-on s'attendre à d'autres nouvelles arrivées ? C'est en effet ce qu'a laissé entendre Carlos Montero : "Il existe de nombreuses options à suivre, de la continuité absolue à la continuité moyenne, en passant par une ardoise vierge. Mais je pense qu'il reste beaucoup d'histoires à raconter dans cet univers, soit de ces personnages, soit d'autres qui peuvent apparaître".

"Pour moi, c'est toujours un mélange. Prendre tous les personnages peut être une erreur, les laisser tous derrière soi aussi..." a-t-il ajouté à ce sujet, "Et je pense que des séries comme celles avec des lycées qui sont un peu un conteneur - et la même chose avec celles des hôpitaux, de la police, des avocats - il est facile de les renouveler de façon naturelle. Si vous avez une marque forte et un univers fort, vous pouvez vous permettre d'avoir de nouveaux personnages et de ne pas faire souffrir la série".

Les personnages qu'on pourrait ne pas revoir, vu la fin de la saison 3

Attention spoilers ! Si vous avez vu Elite jusqu'à la fin de la saison 3, vous savez donc que certains personnages ne vont peut-être pas revenir. Déjà, Polo (Alvaro Rico) ne risque pas de puisqu'il est mort. Ensuite, Carla (Ester Exposito) qui quitte l'Espagne pour aller étudier à l'étranger. Elle laisse les vignes de son père, qu'elle a hérité, à Valerio (Jorge Lopez) pour qu'il s'en occupe pour elle. Quant à Lu (Danna Paola) et Nadia (Mina El Hammani), elles partent à New York aux Etats-Unis avec Malick (Leïti Sene), toutes deux ayant obtenu une bourse pour l'université de Columbia.

En revanche, celles et ceux que l'on pourrait revoir dans la prochaine saison, ce sont sans doute Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Omar (Omar Ayuso), Ander (Aron Piper) et Rebeca (Claudia Salas). Ils étaient en effet de retour à l'école Las Encinas à la fin de la saison 3, car ils n'ont pas eu leur diplôme. Idem pour Cayetana (Georgina Amoros) qui apparaît dans le lycée, mais en tant que femme de ménage.