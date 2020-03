Confinement : Cyril Hanouna, Ariana Grande, Taylor Swift... les stars appellent à rester chez soi

Vers un confinement total ?

D'autant que la situation risque d'empirer très rapidement. Alors que le covid-19 a fait 127 morts et contaminé 5423 personnes, la France se prépare à un confinement total. Alors qu'Emmanuel Macron réunit ce midi un "Conseil de défense", il s'exprimera ce soir 20h à la télévision.

Les stars US aussi mettent en garde

Même son de cloche aux Etats-Unis, où le virus a fait 65 morts. Ariana Grande ou encore Taylor Swift ont demandé à leurs fans de prendre le Coronavirus au sérieux. "Je continue d'entendre un nombre surprenant de gens qui disent des choses du genre 'Ce n'est pas si grave, ça va aller', 'Il faut continuer à vivre normalement', et ça me choque vraiment. Je comprends si c'est ce que pensiez quelques semaines en arrière. Mais s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce qu'il se passe. Ne faites pas l'autruche. C'est incroyablement dangereux et égoïste de prendre cette situation autant à la légère", a écrit l'interprète de 7 Rings.

Taylor Swift a quant à elle écrit : "Je vois beaucoup d'entre vous encore en train de se réunir, de sortir et de faire la fête. Il est l'heure d'annuler vos plans, de vous isoler vraiment, autant que possible, et d'arrêter de dire que c'est parce que vous ne vous sentez pas malade que vous ne pouvez donc pas transmettre le virus à quelqu'un de plus âgé ou de plus vulnérable que vous. C'est un moment qui fait vraiment peur et nous devons faire des sacrifices sociaux maintenant." Lui-même contaminé, Tom Hanks invite à suivre les recommandations.