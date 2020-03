Coronavirus : McDo, Uber Eats et Deliveroo continuent la livraison de repas à domicile

Le Coronavirus continue de se propager à grande vitesse ! La situation s'est d'ailleurs intensifiée en France lorsque le Premier Ministre, Edouard Philippe, a annoncé la fermeture des établissements "non-indispensables à la vie du pays" (restaurants, bars, cinémas, musées, magasins...) durant une durée d'un mois minimum. Seuls les pharmacies, bureaux de tabac, magasins alimentaires, supermarchés, banques et stations service restent ouverts. Les Français, eux, sont invités à rester un maximum chez eux et à faire du télé-travail.

Plus de restaurant, mais toujours la livraison à domicile

En bref, les circonstances sont critiques et inédites. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça : McDo, Uber Eats, Deliveroo, Frichti et les autres enseignes continuent la livraison à domicile malgré l'épidémie du Coronavirus ! "Notre service drive et la livraison à domicile, avec l'option sans contact, sont disponibles, conformément aux directives gouvernementales (arrêté du 14 mars 2020) dans l'ensemble des restaurants proposant ces services", a annoncé McDonald's, dont les restos sont fermés, sur Twitter.