Elite saison 3 : la mort de (SPOILER) dévoilée dans la bande-annonce

Six mois seulement après la saison 2 d'Elite, Netflix est prête à mettre en ligne la saison 3 dont très peu d'infos ont été dévoilées. On sait seulement que deux nouveaux acteurs, Leïte J. Sene et Sergio Momo, vont intégrer Las Encinas et que Miguel Herran et Jaime Lorente seront sûrement absents à cause du tournage de la saison 4 de La Casa de Papel. Mais au vu de la fin de la saison 2, on se doute que Polo sera au centre de toutes les attentions maintenant que Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Lu (Danna Paola) et les autres sont au courant qu'il a tué Marina (Maria Pedraza).

La nouvelle victime d'Elite est...

Sa libération à cause du manque de preuve risque bien de rabattre toutes les cartes. Polo (Alvaro Rico) ne pourra d'ailleurs compter que sur Cayetana, mais comme le dévoile la bande-annonce, quelqu'un se vengera de lui... en le tuant ! Eh oui, l'ex de Carla est la nouvelle victime dans la saison 3 d'Elite : "J'ai vu qui l'a tué", avoue Lu dans le trailer. Alors, qui est le meurtrier ? Qui a provoqué la mort de Polo ? Il faut patienter jusqu'au 13 mars 2020 pour le savoir.

En attendant, on peut voir qu'il va se passer pas mal de choses entre le bisou entre Samuel et Rebecca, les tensions entre Valerio (Jorge Lopez) et Lu, l'arrivée d'un concurrent pour Guzman avec Nadia (Mina El Hammani) ou encore la rivalité entre Carla (Ester Exposito) et Rebeca (Claudia Salas). On ne risque pas de s'ennuyer !