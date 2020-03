Elite saison 3 : Alvaro Rico réagit à la mort de (SPOILER)

Six mois après la saison 2, Elite est déjà de retour sur Netflix. La plateforme va mettre en ligne dans 10 jours la saison 3 du show espagnol avec Itzan Escamilla, Danna Paola, Ester Exposito ou encore Miguel Bernardeau. Et il va y avoir plus d'une surprise au programme avec notamment la mort d'un personnage principal. Eh oui, après Marina (Maria Pedraza) en saison 1, c'est son assassin Polo (Alvaro Rico) qui va mourir comme l'a montré la bande-annonce.

"Je m'y attendais"

Suite à la mise en ligne de la bande-annonce sanglante de la saison 3 d'Elite, eCartelera a publié sur le web son interview avec trois acteurs du show : Miguel Bernardeau (Guzman), Aron Piper (Ander) et Alvaro Rico (Polo). L'occasion pour l'ex de Ester Exposito de réagir à la mort de son personnage dans la série. Une fin logique pour l'acteur qui s'attendait à voir Polo mourir dans la saison 3. "Je m'y attendais un peu. C'est un personnage qui a lancé un événement important dans la saison 1 et qui est au centre de la série. Il y avait aussi ce sentiment que, si le personnage était trop longtemps présent, c'est comme si on trompait le téléspectateur et encore plus après la saison 2 car tout le monde est au courant, on sait qui est le tueur. (...) A un moment, il fallait qu'il y ait une fin." a confié l'acteur.

Une mort méritée

Alvaro Rico explique aussi être satisfait de la mort de Polo qui est, selon lui, bien méritée. "Quand j'en ai parlé avec Carlos Monte et Dario Madrona (les créateurs de la série, ndlr), c'est une fin géniale pour le personnage car c'est un peu ce qu'il méritait, non ? En tant qu'acteur, j'étais prêt à tourner une fin qui avait un lien avec une mort épique." a déclaré l'acteur qui a quand même expliqué qu'il était "triste" de quitter la série. Mais alors, qui a tué Polo ? Réponse le 13 mars prochain !