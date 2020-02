Alvaro Rico (Elite) et Ester Exposito : on sait pourquoi ils ont rompu 💔

Alors que Jaime Lorente et Maria Pedraza sont toujours en couple, aux dernières nouvelles, Ester Exposito et Alvaro Rico, eux, ne sont plus ensemble comme l'a annoncé l'interprète de Polo dans Elite à Hola : "Ce que j'ai vécu avec Ester, parce que nous ne sommes plus ensemble, même si je l'aime toujours beaucoup, a été bénéfique. Nous avons une bonne relation. C'est une chose que je ne perdrai jamais, quoique la presse en dise." Mais pourquoi les deux acteurs ont-ils rompu après un an de relation ?

Un problème de timing pour Alvaro Rico et Ester Exposito ?

Leurs emplois du temps n'étaient apparemment plus complémentaires. Alvaro Rico et Ester Exposito auraient préféré s'éloigner de l'un de l'autre pour se consacrer à leurs projets pro et pour être plus libres si l'on en croit les informations de El Comercio. Les deux stars d'Elite ne se seraient donc pas séparées à cause d'une dispute ou d'une infidélité, seulement à cause d'un problème de timing. Ce sont des choses qui arrivent... En tout cas, leur rupture a surpris pas mal de monde.

Pour vous remonter le moral, vous retrouverez Alvaro Rico et Ester Exposito ensemble dans la saison 3 d'Elite mise en ligne dès le 13 mars 2020 sur Netflix. Que nous réserve-t-elle ? Peu d'infos ont été dévoilées mis à part que deux nouveaux acteurs intègrent la série espagnole, Leïte J. Sene et Sergio Momo. Le court teaser nous laisse aussi penser que Jaime Lorente (Nano) et Miguel Herran (Christian) ne seront pas de la partie : ils étaient occupés à tourner la saison 4 de La Casa de Papel.