Batwoman : pourquoi le changement d'actrice n'est pas grave pour la série

Tout est possible dans le Arrowverse

"Voir Kate Kane changer de visage ça n'aura rien de crédible". Il est vrai que dans n'importe quelle autre série, une telle situation serait difficile à gérer pour un personnage principal. Après tout, personne n'imaginerait Jon Snow changer de visage entre deux saisons de Game of Thrones. Cependant, ce n'est pas un problème pour Batwoman puisqu'elle fait partie du Arrowverse AKA l'univers où la moindre situation WTF est possible. On parle quand même d'un univers où les doubles existent, où il est possible de mourir et de ressusciter, où le voyage dans le temps est la norme et où un personnage peut changer de sexe à cause d'une bêtise de Barry Allen (poke l'enfant de Diggle). Par ailleurs, même si l'importance de l'héroïne n'était pas encore la même à l'époque, on peut rappeler que Sara Lance (Legends of Tomorrow) a connu 2 interprètes différentes dans Arrow... Comme quoi, c'est plutôt banal et ça n'empêche en rien les séries d'être cool à suivre.