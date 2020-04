Arrow : pourquoi Sara Lance a été jouée par 2 actrices différentes dans la série ?

C'est un détail que beaucoup de fans ont oublié au fil des années, mais Sara Lance - la soeur de Laurel et White Canary au sein des Legends, n'a pas toujours été incarnée par Caity Lotz. Au contraire, c'est une autre actrice qui avait été castée pour ce rôle au lancement de Arrow en 2012.

Un personnage, deux actrices

Souvenez-vous, alors que le premier épisode de la saison 1 mettait en scène les premiers flashbacks de la série avec notamment l'accident de bateau d'Oliver en compagnie de son père et de Sara, c'était la comédienne Jacqueline MacInnes Wood qui portait ce rôle. Pourtant, quand Sara Lance a finalement effectué son grand retour à la vie et dans le présent dès le début de la saison 2, c'était finalement sous l'apparence de Caity Lotz.

Une incohérence de la part des créateurs ? Un simple oubli du scripte ? La production a-t-elle pensé que Jacqueline MacInnes Wood ne possédait pas d'aptitudes physiques aussi impressionnantes que sa collègue, qui maîtrise parfaitement certains arts martiaux ? Pas du tout.

Un changement logique

Comme le dévoile Screenrant, il s'agissait tout simplement d'un problème d'agenda et d'une évolution de l'ambition créative des scénaristes. A l'origine, Sara Lance n'était en effet pas destinée à apparaître aussi souvent dans Arrow et encore moins à être la star d'un spin-off. Aussi, comme l'héroïne ne devait donc apparaître que dans le premier épisode et sur quelques photos-montages, les directeurs de casting s'étaient logiquement tournés vers Jacqueline MacInnes Wood, une comédienne déjà bien connue du petit écran, en lui promettant un simple rôle de guest-star.

Or, quand les créateurs de Arrow ont par la suite décidé de développer le personnage de Sara, il était impossible pour l'actrice initiale de reprendre son rôle. Et pour cause, encore aujourd'hui et ce depuis 2008, elle est l'une des stars de la fiction quotidienne Amour, gloire et beauté, qui lui prend logiquement beaucoup de temps. De fait, sans jamais savoir à quel moment elle allait être obligée de se libérer pour incarner Sara et pour combien de temps à chaque fois, l'actrice a préféré laisser le personnage à quelqu'un d'autre.

Voilà, vous avez désormais le droit à une réponse à une question que vous ne vous vous étiez probablement jamais posée. Et pour l'anecdote, oui, Caity Lotz a bien tourné de faux flashbacks plus tard dans la série afin de cacher ce remplacement (voir ci-dessous).