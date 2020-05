Riverdale saison 5 : le saut dans le temps confirmé par le créateur

La saison 4 de Riverdale est terminée et pour attendre la remise des diplômes et la fin du lycée, il faudra attendre la saison 5 de la série. La faute au Coronavirus qui a interrompu le tournage et forcé l'équipe de la série à supprimer trois épisodes. Depuis plusieurs mois, les fans sont persuadés qu'un gros saut dans le temps devait avoir lieu dans le dernier épisode de la saison 4. Après Skeet Ulrich (FP Jones), c'est le créateur Roberto Aguirre Sacasa qui vient de le confirmer !