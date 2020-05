Riverdale saison 5 : drames pour les couples, départs retardés... les premières infos sur la suite

Comme Grey's Anatomy, Riverdale a eu droit à une fin improvisée pour sa saison 4. Suite à l'interruption du tournage pour protéger l'équipe de la pandémie de Coronavirus, trois épisodes prévus pour conclure la quatrième saison ont été supprimés. La saison 4 s'arrêtait quand même sur un petit cliffhanger : Betty et Jughead découvraient une vidéo du "voyeur" où des personnes déguisées pour les représenter (ainsi qu'Archie et Veronica notamment) assassinaient Mr Honey comme dans une histoire écrite par Jughead. Cela laisse penser que le voyeur est l'un des proches des ados. Mais alors, que va-t-on voir dans la saison 5 de Riverdale déjà commandée par la CW ? Le créateur Roberto Aguirre-Sacasa a donné des pistes.

La fin du lycée prévue dans la suite

A la fin de la saison 4, Jughead (Cole Sprouse), Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) et les autres devaient quitter le lycée et la série devait même nous réserver un saut dans le temps si on en croit Skeet Ulrich (FP). La fin des cours et la remise des diplômes - ainsi que le bal de promo - seront bien au programme du début de la saison 5, assure Roberto Aguirre-Sacasa. "Les épisodes 21 et 22 étaient énormes, très émouvants et il y avait beaucoup de choses qui se passaient pour les personnages donc nous allons peut-être commencer avec ces trois épisodes. Après avoir suivi ces ados au lycée pendant quatre ans, on ne veut pas leur enlever leur remise de diplôme. Donc on reprendra là où on s'est arrêtés" a-t-il confié à TVLine.

FP et Hermione de retour malgré leur départ annoncé ?

En février, Skeet Ulrich et Marisol Nichols aka FP et Hermione annonçaient leur départ de la série à la fin de la saison 4. Alors, seront-ils de retour pour la saison 5 malgré cela ? La réponse est oui ! "Ils reviendront pour ces épisodes (...) Nous avons contacté Marisol et Skeet pour leur dire que les histoires n'étaient pas terminées et que nous voulions nous assurer qu'ils aient de beaux adieux" a-t-il dévoilé toujours à TVLine. Roberto Aguirre-Sacasa a également rassuré les fans : Hermione et FP ne vont pas mourir. Ouf !

Barchie, Bughead... quelle suite pour les couples ?

Le créateur de Riverdale a également fait un point sur les couples... et teasé la suite du carré amoureux ! "L'histoire entre Betty et Archie n'est pas terminée. Veronica et Jughead ne savent pas ce qu'il s'est passé dans le bunker ou bien dans le garage d'Archie donc il y a encore ça" a-t-il confié à TVLine. Quant aux autres couples ? Le créateur tease dans une interview pour Entertainment Tonight des "discussions difficiles" entre Betty et Jughead qui n'ont pas été accepté à la même université et un épisode "dramatique" lors du bal du promo pour Varchie. Rupture en vue ?

L'épisode sur Toni toujours d'actualité

Enfin, Roberto Aguirre-Sacasa confirme aussi que Toni (Vanessa Morgan) aura bien droit à un épisode où l'on découvrira son passé et sa famille. "Nous allons découvrir que la famille de Toni ne sait pas qu'elle sort avec Cheryl donc il va y avoir du drame" prévoit-il. Vivement la rentrée !