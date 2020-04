Riverdale saison 5 : un saut dans le temps de 5 ans confirmé par un acteur

Skeet Ulrich parle de son départ

Mauvaise nouvelle, si vous espériez un miracle dans la saison 5 de Riverdale, celui-ci n'aura pas lieu. Plusieurs mois après avoir annoncé son envie de quitter la série au terme de la saison 4, Skeet Ulrich n'a visiblement pas changé d'avis et ce, même si cette année n'ira pas au bout de son plan initial, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui a interrompu le tournage.

Invité (à distance) de l'émission The Today Show, l'interprète de FP Jones - le père de Jughead, a confirmé son départ de la fiction : "J'aime tout le monde dans cette série, mais créativement parlant, je me sens prêt à faire autre chose. C'est une série qui nous prend 10 mois dans l'année et même si j'ai réussi à faire quelques films entre les tournages, ça ne m'a laissé qu'une semaine de repos en deux ans."

Un saut dans le temps également confirmé

Une déception pour les fans ? Oui, mais cette confirmation a été accompagnée d'un petit cadeau. Après avoir rappelé, "Je me sens prêt à faire d'autres choses", le comédien a dévoilé, "et je sais qu'ils veulent amener la série vers une nouvelle direction la saison prochaine, avec un saut dans le temps de 5 ans. Donc ça me semblait être le meilleur moment pour partir." Vous ne rêvez pas, Skeet Ulrich vient réellement de confirmer les rumeurs sur le futur de la série.

Depuis quelques mois maintenant, de nombreux fans sont en effet persuadés que la saison 5 se déroulera quelques années plus tard. Après tout, cela éviterait aux scénaristes de passer par la case université alors que les personnages devraient être séparés pour leurs études et surtout, cela permettrait à Riverdale de rejoindre la timeline de Katy Keen, son spin-off situé 5 ans plus tard, ce qui ouvrirait plus facilement la porte à cet univers.

Alors bien évidemment, même si Skeet Ulrich est bien placé pour connaître l'avenir de la série, cette information est encore à prendre au conditionnel en attendant l'officialisation (ou non) du créateur. De même, on ne sait pas encore ce que pourrait raconter la série avec un tel saut dans le temps : pourquoi les personnages reviendraient à Riverdale ? Pourquoi certains adultes ne seraient plus là ?

En attendant ces réponses, la saison 4 de Riverdale possède encore 2 épisodes inédits à venir sur Netflix.