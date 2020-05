Riverdale saison 4 : quelle fin pour le final improvisé ? Le créateur réagit à la dernière scène

Comme la plupart des séries, Riverdale a été touchée par la crise du Coronavirus. A la mi-mars, le tournage de la série qui se déroule à Vancouver était interrompu après qu'un membre de l'équipe est entré en contact avec une personne testée positive au Covid-19. A l'époque, KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse et les autres étaient en plein tournage de l'épisode 20. Du coup, puisque le confinement et la distanciation sociale sont toujours en vigueur de l'autre côté de l'Atlantique, la production a dû s'adapter en supprimant plusieurs épisodes.

Quelle fin pour la saison 4 de Riverdale ?

C'est donc avec l'épisode 19, réalisé par Mädchen Amick (Alice) que la saison 4 de Riverdale s'est terminée. Et on a eu droit à un petit cliffhanger ! Dans ce nouvel inédit et comme le laissait présager la bande-annonce, Jughead (Cole Sprouse) écrivait une nouvelle dans laquelle les lycéens tuaient Mr Honey (Kerr Smith) pour se venger d'avoir menacer d'annuler le bal de promo. Il s'agissait uniquement d'un fantasme et le principal ne mourrait pas... mais il quittait le lycée ! Les ados découvraient qu'il avait tourné une fausse vidéo du "voyeur" qui terrorrise la ville. Il était donc viré et devenait... directeur de Stonewall Prep.

Qui est le voyeur ?

Dans la dernière scène, nos héros recevaient une nouvelle cassette du voyeur qui était assez déroutante : on pouvait y voir des personnes portant des masques les représentant... tuer Mr Honey en le poignardant, reflétant l'histoire de Jug. Au sujet de cette fin d'abord prévue pour n'être qu'une fin d'épisode classique, le créateur Roberto Aguirre Sacasa a expliqué : "Vous pensez que c'est une personne qui a lu l'histoire ou qui connait les efforts des ados pour faire virer Mr Honey ou bien une personne qui espionne Betty et Jughead ou bien qui a des infos à ce sujet. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de surprise concernant cette histoire. Mais vous avez peut-être bien observé, c'est tout ce que je peux dire" a-t-il confié à E! News. Alors qui est le voyeur ? Réponse dans la saison 5 de Riverdale, déjà commandée par la CW.