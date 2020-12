Riverdale saison 5 : Toni enceinte ? Vanessa Morgan confirme !

Reste à savoir comment cette grossesse va être expliquée dans la série. Il est possible que Toni soit enceinte après le saut dans le temps qui devrait se dérouler 7 ans après la fin du lycée. Mais sera-t-elle toujours en couple avec Cheryl (Madelaine Petsch ? Pour l'instant, on en sait pas plus sur ce qui attend les personnages mais on a déjà hâte !

On dirait en tout cas que l'équipe de la série a écouté les critiques de Vanessa Morgan : en plein mouvement Black Lives Matter, la star avait accusé le show d'être hypocrite envers les acteurs de couleurs et avait révélé être moins bien payée que les autres acteurs de la série. Le créateur, Rodrigo Aguirre-Sacasa, lui avait présenté ses excuses et promis de changer les choses pour la suite de la série.