Riverdale saison 5 : des annonces de casting teasent de gros changements après le saut dans le temps

C'est officiel, le tournage de la saison 5 de Riverdale va débuter prochainement à Vancouver au Canada. Le créateur de la série, Roberto Aguirre-Sacasa, a annoncé le lancement de la période de pré-production et les producteurs seraient déjà à la recherche d'acteurs pour jouer de nouveaux personnages. Si l'action débutera par la fin du lycée (avec le bal de promo et la remise des diplômes), on retrouvera ensuite Archie (KJ Apa), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse), Betty (Lili Reinhart) et les autres 5 ans plus tard. Le saut dans le temps a été confirmé par le créateur de la série et devrait bouleverser la dynamique des couples.

Veronica mariée, une nouvelle chérie pour Jughead

C'est en tout cas ce que laisse entendre des annonces de casting publiées par The Hashtag Show. Selon le site américain, la production de Riverdale serait à la recherche de plusieurs acteurs pour rejoindre la série dont un jouera le rôle du mari de Veronica (oui, oui !) et une autre la nouvelle chérie de Jughead. Concernant l'époux de la jolie brune, il devrait s'appeler Chad Gekko. Un nom familier pour ceux qui ont vu le spin-off Katy Keene puisqu'il apparaissait dans la série avec Lucy Hale, annulée après une saison. La production de Riverdale aurait cependant décidé de changer d'acteur. Selon l'annonce publiée par The Hashtag Show, Chad est décrit comme le "mari manipulateur et névrosé de Veronica qui travaille à Wall Street." Ce dernier devrait être lié aux manigances d'Hiram (Mark Consuelos).

Quant à la remplaçante de Betty ? Son prénom serait Jessica et elle est décrite comme une "hipster". Petit espoir pour les fans de Bughead, le couple devrait être au bord de la rupture car Jughead est bien trop concentré sur l'écriture de son livre (qu'il n'arrive pas à écrire, précise l'annonce) que sur leur relation.

Archie dans l'armée ?

Trois autres annonces de casting ont été publiés par The Hashtag Show et elles ont toutes un lien avec Archie : l'occasion de découvrir que le personnage devrait rejoindre l'armée. L'un des personnages présenté, Eric, sera un vétéran ayant combattu avec Archie qui viendra à Riverdale pour aider ce dernier à gérer le centre de secours (visiblement, Archie sera devenu pompier entre temps). Des infos à prendre avec des pincettes puisqu'elles n'ont pas été confirmées par la production de la série. On sait déjà que Kevin (Casey Cott) sera devenu professeur de théâtre au lycée de Riverdale après le saut dans le temps : c'est ce qu'avait dévoilé le personnage lors d'un crossover avec Katy Keene.