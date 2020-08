Riverdale saison 5 : c'est officiel, le tournage va bientôt commencer

Comme la quasi-totalité des séries du monde entier, Riverdale a été impactée par la pandémie de Coronavirus. En mars dernier, le tournage était interrompu suite à un contact d'un membre de l'équipe avec une personne infectée. A l'époque, il restait encore trois épisodes de la saison 4 à tourner et la série a donc dû les supprimer, terminant avec l'épisode 19 diffusé au début du mois de mai. Alors que la situation sanitaire se stabilise à Vancouver au Canada où est tournée la série, les acteurs s'apprêtent à se retrouver.

C'est parti pour la saison 5 de Riverdale

C'est Roberto Aguirre-Sacasa, créateur et producteur, qui l'annonce : le tournage de la saison 5 de Riverdale est pour bientôt. Sur Instagram et Twitter, il a annoncé le début de la pré-production qui précède le début des prises de vues. "Enfin, les bureaux sont ouverts et nous sommes en pré-production pour la saison 5 de Riverdale" a posté le papa du show avec une affiche teaser où on voit une jeune femme blonde courir au bord d'une route :