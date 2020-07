KJ Apa et Sofia Carson vont jouer des amoureux dans Songbird, un film sur une pandémie

Alors que le nombre de cas de Coronavirus continue d'augmenter aux Etats-Unis (un record de plus de 66 000 cas en 24 heures a été enregistré la semaine dernière), cela n'empêche pas certains studios de reprendre une activité. Si, pour l'instant, aucun tournage de série n'a repris, un film vient d'entrer en production : Songbird. Produit par Michael Bay, il est l'un des premiers films à être tourné depuis la pandémie de Coronavirus aux USA.

KJ Apa et Sofia Carson au casting de Songbird

Après The Last Summer et J'y crois encore, KJ Apa décroche donc son nouveau rôle au cinéma au côté de Sofia Carson (Descendants, The Perfectionists, Feel the Beat). Les deux acteurs joueront des amoureux qui font face à une pandémie. L'action de Songbird débutera deux ans dans le futur, alors qu'un confinement a été imposé après l'apparition d'un virus en perpétuelle mutation. KJ Apa jouera un livreur étant l'un des rares immunisés tandis que Sofia Carson jouera sa petite-amie, forcée de rester chez elle. Pour être avec celle qu'il aime, il va devoir faire face à la loi, à des assassins violents et à sa mère très riche. Bref, un film sur fond de Covid-19 qui dépeindra une vision assez pessimiste du futur. Au casting, on retrouvera aussi Demi Moore, Bradley Whitford, Jenna Ortega ou encore Craig Robinson.

Un film qui a fait polémique

Le tournage de Songbird a donc bien été lancé après un début de polémique. En effet, le 3 juillet dernier, la SAG AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists, un syndicat professionnel américain représentant des centaines de milliers d'acteurs et figurants) avait demandé aux acteurs de ne pas travailler sur ce projet. Dans un communiqué, le syndicat avait expliqué que la production n'avait pas été suffisamment transparente au sujet du protocole sanitaire mis en place. Le lendemain, la SAG AFTRA avait retiré cette interdiction.