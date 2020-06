Feel the Beat : Sofia Carson danse-t-elle vraiment dans le film ?

Qui est Jessy Lipke ?

Feel the Beat n'est pas le premier projet télé de Jessy Lipke : elle est apparue dans les séries Backstage et The Next Step : Le Studio et le film Isabelle Dances Into The Spotlight. La danseuse pro a aussi fondé, à l'âge de 10 ans, le collectif Power Girl Fitness, pour aider les jeunes à s'accepter et à gérer leur image : Jessy Lipke a d'ailleurs créé une chaîne YouTube pour donner notamment des conseils sportif et alimentaire, du genre comment manger sainement.