365 Dni (365 jours) sur Netflix : le 50 nuances de Grey polonais qui divise les internautes

Après le succès des films étrangers tels que La Plateforme (espagnol) ou 7. Koğuştaki Mucize (turc), Netflix a mis en ligne le 7 juin dernier un nouveau film - polonais cette fois-ci - intitulé 365 DNI (365 jours en français). Un film érotique adapté du roman de Blanka Lipińska et dont l'histoire va vous rappeler celle de Cinquante nuances de Grey ou encore After : Laura Biel, femme de caractère dont le couple bat de l'aile tombe entre les mains de Massimo Toricelli, riche mafieux sicilien dominateur qui la séquestre et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui. Si elle n'éprouve aucun sentiment envers lui, alors il la ramènera à ses proches.

365 Dni, un film érotique Netflix qui divise

Un film déjà devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Si des internautes fantasment sur Massimo Toricelli au même titre (voire plus) que Christian Grey (Jamie Dornan), ils sont assez divisés au sujet du film, jugé trop glauque par certains. Alors qu'on pouvait reprocher à Cinquante nuances de Grey et After d'être trop lisses, c'est le contraire pour 365 DNI : certaines scènes de sexe choquent. "Le film 365 jours sur Netflix y a trop des scènes malsaines et tordues je suis choquée", peut-on lire sur Twitter, ou encore "je comprends pas ce que vous trouvez au film 365 jours sur Netflix, il est tellement malsain, que ça soit au niveau de l'intrigue ou de la relation entre les deux personnages principaux".

De plus, certains accusent le film de banaliser le viol : "365 jours de netflix c'est un film qui romantise le viol c'est hyper bizarre à regarder vraiment on dirait un chronique wattpad quoi", écrit un internaute. En tout cas, le film rencontre déjà un véritable succès !