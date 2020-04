7. Koğuştaki Mucize : cette théorie sur la fin intrigue les internautes... Mais est-elle vraie ?

En cette période de confinement, les films et séries proposés par Netflix rencontrent plus que jamais un véritable succès. Après La plateforme, film d'horreur espagnol, c'est le drame turc 7. Koğuştaki Mucize qui fait pleurer tout le monde. Ce remake d'un long-métrage sud-coréen raconte l'histoire de Memo (interprété par Aras Bulut Iynemli), un père handicapé mental injustement condamné à mort pour le meurtre d'une petite fille. Outre le fait que ce film fait pleurer tout le monde à chaude larme, c'est une théorie surprenante qui fait le buzz depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Attention, si tu n'as pas vu le film, ne va pas plus loin dans la lecture de cet article car il contient des spoilers !

Un théorie qui expliquerait la fin de 7. Koğuştaki Mucize

Nombreux pensent que Yusuf Aga, qui s'est sacrifié pour sauver la vie de Memo et s'est fait pendre à sa place, serait en fait le père de la mère d'Ova, soit le grand-père d'Ova. Ce qui leur fait dire ça ? Plusieurs choses, dont le fait que la petite fille reconnaisse le dessin de l'arbre sur le mur et que le visage de Yusuf s'illumine face à elle. Le reconnait-elle parce qu'elle s'est déjà rendue sur la tombe de sa mère ? "C'est le grand-père d'ova, il a tué la mère d'Ova qui était sa propre fille parce qu'elle voulait se marier avec un "fou" qui était Mémo, il l'a enterrée sous l'arbre, d'où l'arbre en tache dans la cellule, et il veut se repentir de son erreur et se sacrifie pour être repenti", suppose un internaute. Une théorie qui expliquerait pourquoi il a tant tenu à se sacrifier.