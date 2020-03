Qui est Aras Bulut Iynemli, le héros du film 7. Koğuştaki Mucize sur Netflix ?

Après 2/3 rôles dans des publicités, Aras Bulut Iynemli s'est fait connaître dans son pays en jouant dans plusieurs séries télé comme Öyle Bir Geçer Zaman ki (As Time Goes by), Muhteşem Yüzyıl (Magnificent Century), Maral, İçerde (Inside) et Çukur (The Pit).

En dehors de sa célébrité sur le petit écran, Aras Bulut Iynemli a reçu plusieurs prix montrant son talent certain pour l'acting. Parmi les récompenses, la star a reçu le Antalya Award, le Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri ou encore le 25.AYAL Ödülleri, respectivement dans les catégories "meilleur acteur en second rôle", "meilleur acteur" et "meilleur acteur de l'année".

En 2018, il a même été élu "homme de l'année" par GQ Turquie et en 2019 il a été élu "acteur de l'année" par les Elle Style Awards. Un comédien plein de talent et de style donc.

Un succès mondial

Si pour l'instant, seule la Turquie, son pays natal, le regardait, désormais la France et le reste du monde l'a vu dans 7. Koğuştaki Mucize. Le titre du long-métrage est en effet régulièrement en tendances sur Twitter et premier du top 10 France sur Netflix. Et les internautes sont majoritairement émus par cette oeuvre. Ils ne cessent de louer la beauté et l'émotion de cette histoire.

Le pitch ? Veuf, un père de famille atteint de déficience mentale légère élève sa fille seul. Il se retrouve victime d'une erreur judiciaire et est accusé à tort d'avoir tué la fille d'un commandant militaire. Celui-ci l'envoie en prison. A noter que le film turc disponible sur Netflix est un remake du film sud-coréen Miracle in Cell No 7. Et que grâce à ce remake, Aras Bulut Iynemli pourrait bien voir les portes de Hollywood s'ouvrir à lui.